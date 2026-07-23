¡Honor y gloria! FAP conmemora a José Abelardo Quiñones a 85 años de su acto heroico

Por las celebraciones del Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), La Base Aérea Las Palmas fue escenario de la ceremonia por 85.º aniversario de la inmolación del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los máximos héroes nacionales.

El acto contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez; el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno; y el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del Aire Mario Contreras León Carty, junto a autoridades civiles y militares.

Asimismo, los representantes del Estado destacaron el legado de sacrificio, valentía y compromiso de Quiñones, así como la labor permanente de la FAP en la defensa de la soberanía nacional y el respeto por el espacio aéreo.

LEGADO DEL HÉROE NACIONAL

El Gobierno resaltó que la conmemoración busca reconocer la entrega del capitán FAP José Abelardo Quiñones, cuya acción durante el conflicto con Ecuador en 1941 se convirtió en un símbolo de patriotismo y servicio al país.

Además, el 23 de julio fue declarado feriado nacional mediante la Ley N.° 31822, con el fin de homenajear al héroe de la aviación peruana y recordar su sacrificio en defensa de la nación.

DESTACARON SU EJEMPLO

El 23 de julio de 1941, durante una operación militar en la zona de Quebrada Seca, en el río Zarumilla, el avión NA-50 que pilotaba Quiñones fue alcanzado por fuego enemigo.

Por otro lado, las autoridades resaltaron el ejemplo y su permanencia vigente durante todos estos años, como un símbolo de honor, coraje y compromiso con la defensa del país, valores que la institución aérea busca mantener en su labor diaria al servicio de los peruanos.