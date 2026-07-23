CNP pide al nuevo Gobierno políticas efectivas para mejorar nivel alimenticio de los peruanos

El Colegio de Nutricionistas del Perú sostiene que el próximo Gobierno debe poner mayor énfasis en los programas alimentarios, ollas comunes, vasos de leche y otros, pero con cambios radicales.

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) mostró su preocupación tras la reciente publicación del 𝗦𝗢𝗙𝗜 (𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱), que es el informe más importante sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial.

El SOFI 2026 indica que alrededor de 𝟭𝟭,𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗼𝘀 experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave, lo cual de acuerdo al CNP evidencia que el hambre, sigue siendo un tema que necesita urgentes medidas para que más peruanos accedan a una alimentación y nutrición de calidad.

Ante estas cifras, el Colegio de Nutricionistas del Perú sostiene que el próximo Gobierno debe poner mayor énfasis en los programas alimentarios, ollas comunes, vasos de leche y otros, pero con cambios radicales en la forma en que se vienen brindando, con el fin de garantizar que llegue a quien verdaderamente lo necesita en el marco de una nutrición saludable y llegue sobre todo a las zonas vulnerables del país.

Cabe indicar, que el SOFI 2026 presenta los datos y análisis más recientes sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, incluidas estimaciones actualizadas sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables.