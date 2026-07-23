El lado oscuro de las redes: Retos virales que arriesgan la vida de niños y adolescentes

Alerta padres de familia. Los retos virales de alto riesgo o challenges son desafíos difundidos en plataformas digitales que incitan a niños y adolescentes a cometer actos extremos, los cuales pueden causar lesiones irreversibles, intoxicaciones severas e incluso la muerte.

Hace unas horas, en el distrito de San Miguel, un adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa luego de caer desde un puente peatonal.

El accidente ocurrió mientras el menor se encontraba junto a un grupo de amigos, que grabaron en video lo que sucedía antes de la caída, en una arriesgada maniobra para cumplir un reto viral.

¿Menores en peligro?

Los menores de edad participan en ellos motivados por la búsqueda de aceptación, imitación, validación social y la obtención de recompensas inmediatas en forma de interacciones, los conocidos “likes”.

Estudios indican que aproximadamente el 8% de los desafíos en línea son peligrosos, y cerca del 10% de los jóvenes ha participado en alguno de ellos.

Factores de Riesgo Psicológico

-Búsqueda de aceptación: Los menores buscan validación social a través de "likes".

-Impulsividad biológica: La corteza prefrontal del cerebro aún se está desarrollando.

-Presión social digital: Los algoritmos masifican conductas de riesgo rápidamente.

-Efecto de normalización: Ver a otros hacerlo disminuye la percepción del peligro.

Medidas de prevención y actuación familiar

-Comunicación abierta: Establecer diálogos preventivos sobre los riesgos en internet, escuchando de manera empática y sin juicios para fortalecer la confianza.

-Concientización digital: Explicar que las acciones en videos editados ocultan consecuencias físicas graves y que la validación digital es momentánea.

-Supervisión técnica: Utilizar configuraciones de seguridad y control parental en dispositivos para filtrar contenidos que promuevan conductas de riesgo.

-Privacidad y seguridad: Reforzar la importancia de no interactuar con desconocidos ni participar en dinámicas que exijan compartir datos sensibles.

-Denuncia responsable: Ante la detección de un desafío peligroso, reportarlo en la plataforma correspondiente y contactar a las autoridades de delitos cibernéticos locales.