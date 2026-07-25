Link oficial para saber si eres miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó un enlace en su portal institucional para que los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados como miembros de mesa titulares o suplentes para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En la plataforma se mostrará los nombres de los tres titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y los seis suplentes de su mesa de sufragio. Además, las listas completas están disponibles físicamente en las sedes de las ODPE y en espacios públicos de alta concurrencia.

La designación se definió mediante sorteos públicos realizados el 24 de julio en las 125 oficinas descentralizadas (ODPE) a nivel nacional. Para acceder a la información, el ciudadano debe ingresar su número de DNI en este LINK.

Procedimiento de tachas y cierre

Los personeros de organizaciones políticas y ciudadanos tienen un plazo de tres días hábiles para presentar tachas contra los designados, según el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones. Las solicitudes deben incluir documentación de sustento y serán evaluadas por el Jurado Electoral Especial.

Una vez resueltas las impugnaciones, las listas quedarán definitivas y los ciudadanos designados estarán obligados a ejercer el cargo. Para las elecciones del 4 de octubre se instalarán 89,935 mesas de sufragio. En el portal de la ONPE también se puede consultar qué ODPE corresponde a cada distrito ingresando a este LINK.