Comas: más de 10 unidades de bomberos intentan controlar incendio en edificio

Un incendio de gran magnitud se registra un edificio de cinco pisos, donde funcionaría una fábrica de colchones. El hecho ocurre en el cruce de las avenidas Héroes del Alto Cenepa y San Felipe, en el distrito de Comas.

De acuerdo a la agencia de noticias Andina, el siniestro comenzó alrededor de las 10:46 a.m. y ha movilizado a unas 13 unidades de Cuerpo General de Bomberos del Perú para poder atender la emergencia.

Debido La zona permanece acordonada mientras los equipos trabajan para evitar que las llamas se extiendan a inmuebles aledaños. Una densa columna de humo es visible desde varios puntos del distrito, lo que ha generado alerta entre los vecinos.

Restringen tránsito

Agentes de la Policía Nacional apoyan en el control del tránsito y restringen el acceso al área para facilitar la labor de los bomberos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos de gravedad ni han precisado las causas del incendio.

Labores de bomberos y recomendaciones

Los bomberos continúan con las labores de extinción y monitoreo, y se espera un informe oficial sobre el origen del siniestro. Se recomienda a la población no acercarse a la zona para no entorpecer las labores de emergencia. El fuego aún no ha sido controlado completamente.