En Fiestas Patrias: Minsa invita a la ciudadanía a donar sangre en campaña especial en Gamarra

Con el propósito de fortalecer el abastecimiento de sangre segura para los pacientes que la necesitan en los establecimientos de salud del país, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT), invita a la población a participar en la campaña de donación voluntaria de sangre que se desarrollará en el emporio comercial de Gamarra.

La jornada se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio, y 1 y 2 de agosto, en el horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en un punto de colecta ubicado en la intersección del jirón Las Américas con la avenida Hipólito Unanue, en el distrito de La Victoria, donde un equipo especializado atenderá a todas las personas que deseen convertirse en donantes voluntarios de sangre.

En el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Minsa hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para que este espíritu de unión y compromiso con el país también se refleje en un acto que puede salvar hasta tres vidas. La donación voluntaria y habitual de sangre permite garantizar la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones debido a emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos, enfermedades hematológicas y otras condiciones médicas.

La DIGDOT recuerda que donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y altruista. Para ser donante es necesario gozar de buena salud, tener entre 18 y 60 años de edad, pesar más de 50 kilogramos y presentar el Documento Nacional de identidad (DNI).

El Ministerio de Salud reafirma su compromiso de promover una cultura de donación voluntaria de sangre en el país e invita a toda la población a sumarse a esta importante campaña bajo el lema “Ama, Dona, Vive”, porque “Salvar vidas está en tus venas”.