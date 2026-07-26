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Hace 43 minutos

Lima registró este sábado sensación de calor cercana a los 29 °C en pleno invierno

El Senamhi indicó que los distritos alejados del mar son los más afectados por el calor atípico. La alerta roja por temperaturas elevadas rige hasta el 26 de julio en 20 regiones del país.

Foto: Andina



Lima experimentó este sábado temperaturas inusuales para la temporada de invierno, alcanzando una sensación térmica cercana a los 29 °C en varios distritos, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El fenómeno está asociado a El Niño Costero y afecta con mayor intensidad a las zonas alejadas del litoral. La escasa nubosidad incrementa la radiación solar y eleva el calor durante las horas centrales del día.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar. Se espera que las condiciones climáticas se mantengan en los próximos días, por lo que se reitera el llamado a tomar precauciones.

Alerta roja vigente

El Senamhi mantiene una alerta roja vigente hasta el domingo 26 de julio para 20 regiones, advirtiendo sobre temperaturas diurnas de moderadas a extremas. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 45 km/h y altos niveles de radiación ultravioleta. Las regiones bajo alerta incluyen Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Lima, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, entre otras.

Monitoreo y nuevos avisos

El Senamhi continuará monitoreando la evolución de El Niño Costero y emitirá nuevos avisos si la situación lo requiere. La población debe estar atenta a los comunicados oficiales para protegerse de los efectos del calor intenso.


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