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Hace 6 horas

SMP: capturan a cuatro presuntos integrantes de banda criminal acusados de extorsión y sicariato

PNP capturó a presuntos miembros de la organización criminal "Los R7 de Canta Callao". Los detenidos son investigados por extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas, entre otros delitos.

Foto: Andina



Cuatro presuntos miembros de la banda criminal "Los R7 de Canta Callao" fueron capturados por agentes de la PNP, tras un trabajo de inteligencia. La captura ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., en un inmueble de la calle Pisac con el jirón Balneario, en San Martín de Porres.

Los detenidos, de nacionalidad ecuatoriana, fueron identificados como José Loor, Karina Véliz, Ariel Bravo y Freddy Intriago, investigados por extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas y drogas en Lima Norte.

En el lugar, los efectivos policiales incautaron un revólver, municiones, celulares, cédulas de extranjería, S/ 6,900 en efectivo, marihuana, tarjetas eSIM y un cuaderno con anotaciones sobre cobros de extorsión.

Antecedentes e investigación

Las autoridades también confirmaron que José Loor, alias "Chelo", tiene una requisitoria vigente en Ecuador por posesión de armas y secuestro. Los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada para continuar las diligencias con el Ministerio Público.

No descartan vinculación con otros delitos

La Policía Nacional no descarta que la organización delictiva esté vinculada a otros delitos en la zona norte de Lima y continúa con las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades criminales.


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