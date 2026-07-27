Cercado de Lima: hallan cuerpo sin vida en la Vía Expresa Línea Amarilla

Un hombre fue encontrado sin vida la noche del último domingo 26 de julio. El hallazgo se produjo en la Vía Expresa Línea Amarilla, a la altura del límite de los distritos del Cercado de Lima y Carmen de la Legua.

Las primeras investigaciones indican que la víctima habría sido atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El cadáver permaneció en la pista mientras se realizaban las diligencias del caso.

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron al lugar para el levantamiento de evidencias. Representantes del Ministerio Público también participaron en las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.

Diligencias y desvío de tránsito

La víctima no ha sido identificada. En tanto, las autoridades revisan las cámaras de seguridad de la zona y han solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero del conductor responsable.

Una unidad de auxilio vial de la concesionaria de la Línea Amarilla desvió el tránsito para evitar nuevos accidentes mientras se realizaban las pericias. La Fiscalía ha iniciado las diligencias correspondientes y se espera que en las próximas horas se obtengan nuevos avances.