ATU anuncia cambios en el servicio de transporte público por Fiestas Patrias

La entidad recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y verificar los horarios de cada servicio.

Por motivos de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los horarios especiales que regirán para los servicios de transporte público durante los feriados nacionales del 28 y 29 de julio.

Las modificaciones en las operaciones son tanto para el Metropolitano, el Metro de Lima y Callao, los corredores complementarios y el transporte público regular. Asimismo esta medida busca garantizar la movilidad de miles de ciudadanos que se desplazarán por la capital durante las celebraciones.

Además, se confirmó que los taxis autorizados estarán disponibles durante toda la jornada para atender la demanda de pasajeros. La entidad recomendó a los usuarios revisar previamente los horarios de funcionamiento de cada servicio para planificar sus viajes y evitar contratiempos.

METROPOLITANO Y METRO OPERARÁN CON HORARIOS ESPECIALES

La entidad también detalló que los servicios regulares A, B y C del Metropolitano funcionarán desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche durante ambos feriados. Asimismo, el Expreso 1 operará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que el Expreso 5 atenderá hasta las 8:00 de la noche.

Por su parte, los alimentadores mantendrán su atención hasta las 11:00 p. m. En cuanto al Metro de Lima y Callao, la Línea 1 funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con frecuencias de entre 5.5 y 15 minutos el 28 de julio y de entre 6.5 y 15 minutos el 29. La Línea 2 operará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. durante ambas fechas.

CORREDORES, BUSES Y TAXIS MANTENDRÁN SU ATENCIÓN

Los corredores complementarios continuarán operando con su servicio habitual entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche, mientras que el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios habituales para facilitar el acceso al nuevo aeropuerto.

Por otro lado, el transporte público regular, que comprende buses y microbuses autorizados, operará desde las 4:30 de la mañana hasta la medianoche. La ATU también informó que los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas durante los días festivos, con el fin de atender el incremento de desplazamientos.