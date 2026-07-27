¡Alerta! Menores viajan a provincia sin control en buses interprovinciales

Más de 10 mil denuncias por desaparición de menores de edad se han registrado en lo que va del año, y muchos de estos casos corresponden a adolescentes que desaparecen en Lima y luego son ubicados en otras regiones del país. Frente a esta situación, una investigación periodística puso en evidencia presuntas irregularidades en el traslado de menores en terminales terrestres de la capital.

Un equipo periodístico de La Calle no Calla recorrió diversas agencias de transporte interprovincial ubicadas en La Victoria y recogió testimonios de trabajadores que describieron cómo algunos menores podrían abordar buses sin contar con la autorización de sus padres o tutores.

MODUS OPERANDI

Según la declaración de una jaladora de una empresa de transporte, algunos conductores aceptarían trasladar a menores a cambio de un pago adicional y programarían la salida en horarios con menor presencia de autoridades encargadas de los controles. La trabajadora también aseguró que, cuando existen operativos, algunos menores serían ubicados en el asiento del copiloto para evitar ser detectados durante las inspecciones.

En otra agencia, un trabajador afirmó que una persona de 17 años podía viajar como si fuera mayor de edad, mientras que en un tercer establecimiento también se indicó que, en determinados buses, se permitía el traslado de menores sin la autorización correspondiente. No obstante, el recorrido también identificó empresas que cumplen con la normativa vigente y exigen la documentación requerida antes de permitir el embarque de menores de edad.