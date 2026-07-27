¡Atención electores! Evalúan cambiar locales de votación por riesgo del Niño Costero

Piura figura entre las regiones con mayor preocupación por la posible afectación de locales de votación durante el proceso electoral.

A raíz de lo acontecido por el Fenómeno de El Niño, las intensas lluvias, los desbordes de ríos y huaicos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa la reubicación de algunos locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán-Zegarra, informó que cerca del 25% de los 25 599 colegios ubicados en distritos declarados en emergencia presentan algún nivel de riesgo en su infraestructura, según información proporcionada por el Ministerio de Educación.

Asimismo, indicó que varios centros educativos del norte del país podrían verse seriamente afectados por las condiciones climáticas, especialmente en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes.

PIURA CONCENTRA LA MAYOR PREOCUPACIÓN ELECTORAL

Fernán-Zegarra señaló en una entrevista para RPP, que Piura es una de las regiones más vulnerables frente al avance del Fenómeno El Niño, debido a la gran cantidad de instituciones educativas que podrían sufrir daños por las lluvias. "Preocupa mucho Piura porque tiene alrededor de entre 2 000, más o menos 2 010 locales educativos que podrían ya ofrecer riesgo muy alto o alto frente al Fenómeno El Niño", manifestó.

Ante este escenario, el organismo electoral viene recopilando información técnica para identificar qué locales de votación podrían ser reubicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), garantizando así el desarrollo seguro del proceso electoral.

GOBIERNO DECLARA EN EMERGENCIA A 22 REGIONES

La vocera del JNE explicó que se están evaluando tanto las condiciones de infraestructura de los colegios como los riesgos derivados de su ubicación geográfica para determinar su viabilidad como centros de votación. "Lo que estamos haciendo es revisar justamente los locales de votación que pudieran estar afectados, sea por su ubicación o sea porque se encuentran de pronto con situaciones de infraestructura que no van a soportar la lluvia", precisó.

Por otro lado, el Gobierno de José María Balcázar declaró el estado de emergencia por 60 días en distritos de 22 regiones del país mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM. La medida busca ejecutar acciones preventivas frente a las intensas lluvias pronosticadas por el Fenómeno El Niño, cuya intensidad podría mantenerse entre moderada y fuerte hasta el verano de 2027.