Adulta mayor resulta herida tras ser empujada en la av. Brasil durante la previa del Desfile Cívico Militar

Una adulta mayor resultó herida la mañana de este 29 de julio tras ser empujada y caer de espaldas al suelo. El hecho ocurrió a la altura de la cuadra 14 de la avenida Brasil, entre los distritos de Jesús María y Pueblo Libre.

El incidente ocurrió durante la intensa aglomeración de ciudadanos que buscaban cruzar hacia las tribunas y accesos habilitados para presenciar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.

​De acuerdo con los testimonios de los transeúntes y la nieta de la afectada, el accidente se produjo debido a la aglomeración causada por el bloqueo de pasos por parte de comerciantes de asientos y el estricto control en las rejas de acceso. La víctima cayó al pavimento y sufrió un fuerte impacto en la cabeza, permaneciendo inmovilizada en el suelo durante varios minutos ante la desesperación de sus familiares.

​Asistencia de herida y malestar de asistentes

​En un primer momento, una profesional de la salud que se encontraba entre el público brindó los primeros auxilios a la persona afectada mientras esperaban la llegada del personal paramédico. Minutos después, agentes de la Policía Nacional y personal de socorro intervinieron para estabilizar a la ciudadana y trasladarla hacia una zona segura.

​Los asistentes y testigos en la zona expresaron su malestar por los prolongados tiempos de espera en los cruces peatonales y la falta de mayor presencia policial en puntos de alto flujo vehicular y peatonal.