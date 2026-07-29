Desfile Cívico Militar: comerciantes ofrecen desayunos al paso en la avenida Brasil

​Comerciantes y vendedores ambulantes se encuentran a lo largo de la avenida Brasil, en distritos como Jesús María, para ofrecer desayunos al paso a los asistentes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Un equipo de Panamericana llegó hasta el lugar y corroboró que se pueden encontrar desde alternativas clásicas que los ciudadanos consumen a diario hasta opciones regionales de la selva peruana.

Entre los sándwiches más solicitados destacan el pan con pejerrey acevichado, chicharrón, lomo saltado, pavo, pollo y torreja de verduras, además de los tradicionales juanes de pollo con ají de cocona.

Bebidas calientes

También se encuentran bebidas calientes y nutritivas como la quinua. Según informaron los propios comerciantes, arrancaron con la preparación desde las 10:00 p.m. del último martes, para poder vender bebidas calientes a partir de las 5:00 a.m.

​Precios de algunos productos

​Los precios de los potajes se adaptan a diversos presupuestos, las opciones más accesibles, como las tortillas o panes con huevo y hot dog, se venden desde los S/ 2.50, mientras que los sándwiches más elaborados como el de pejerrey acevichado o chicharrón llegan a costar S/ 5.00.