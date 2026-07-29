Detienen a militar en actividad tras intentar ingresar a tribuna oficial previo a la Gran Parada Militar

Un sujeto fue detenido luego de intentar ingresar a la zona de la tribuna oficial destinada para las autoridades durante la Gran Parada y Desfile Cívico-Militar. La intervención ocurrió antes de la llegada de la presidenta Keiko Fujimori al estrado principal.

El jefe de la Inspectoría de la Policía Nacional, Augusto Javier Ríos Tiravanti, informó a Panamericana TV que el intervenido es un suboficial de primera del Ejército en actividad, quien presta servicio en una unidad militar y portaba un arma de fuego.

Según detalló el inspector, el efectivo fue intervenido tras presentar una actitud sospechosa, lanzar expresiones peyorativas contra la Policía y algunos políticos, además de negarse a ser identificado y registrado por los agentes.

DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

El sujeto fue detenido por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad, y será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias del caso. La Policía precisó que contaba con licencia para portar arma de fuego.