Adolescente de 15 años fue asesinado a balazos en el Callao: sicarios lo atacaron desde una moto

Un menor de 15 años fue asesinado a balazos anoche en el Callao; el crimen ocurrió cuando caminaba junto a un acompañante a espaldas del colegio Mariscal Ramón Castilla. La víctima fue identificada como G.R.T.

Según testigos, el menor fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes, sin mediar palabra, le dispararon varias veces. El muchacho quedó herido de gravedad; vecinos intentaron auxiliarlo.

MÓVIL DEL CRIMEN

El joven fue trasladado a emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos solo certificaron que la víctima llegó sin vida por la gravedad de los impactos de bala que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no manejan una hipótesis sobre el móvil del crimen. La Policía Nacional ya investiga el caso; se espera que las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables del asesinato.