Policía rescata a empresario avícola secuestrado en SMP: exigían S/ 50 mil para liberarlo

Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional capturaron a nueve integrantes de una banda criminal en el distrito de San Martín de Porres (SMP); estos se dedicaban al secuestro de empresarios.

Durante la intervención, las autoridades lograron liberar a un empresario avícola que mantenían en cautiverio en una estrecha habitación de la vivienda inspeccionada. Los criminales exigían a la familia S/ 50 mil para liberarlo.

SUSTANCIAS ILÍCITAS

En el operativo no se realizó ningún disparo; se detuvo a ocho adultos y una menor de 17 años, quienes serán indagados por presuntamente participar en la planificación, ejecución y cautiverio de la víctima secuestrada.

En el lugar se decomisó drogas, seis artefactos explosivos, municiones, cinco celulares, tarjetas SIM, una tarjeta bancaria, comprobantes de operaciones financieras e insumos para la elaboración de sustancias ilícitas.