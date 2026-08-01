Lima Norte: rescatan a 70 extranjeras que serían presuntas víctimas del delito de trata de personas

Esta madrugada, la Policía Nacional desarrolló un operativo en distintos distritos de Lima Norte. La intervención permitió rescatar a más de 70 extranjeras que serían presuntas víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Durante las intervenciones, los agentes realizaron acciones simultáneas de prevención, control e investigación. Como resultado, fueron intervenidas 400 personas, entre ellas ocho requisitoriados, y se logró la desarticulación de seis bandas criminales.

EXHAUSTIVAS DILIGENCIAS

Además, los agentes policiales incautaron una importante cantidad de droga durante las exhaustivas diligencias en viviendas. Todo el material decomisado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Según informaron las autoridades, los ciudadanos extranjeros intervenidos fueron derivados a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Esa entidad realizará todas las diligencias que correspondan de acuerdo con sus competencias.