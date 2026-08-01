Asesinan a conductor dentro de su camioneta frente a sede policial en el Rímac

Un ataque armado registrado la mañana de este sábado cobró la vida de un hombre que se encontraba al volante de una camioneta en el distrito del Rímac. El crimen ocurrió en la avenida 9 de Octubre, muy cerca de una dependencia de la Policía Nacional y de la Municipalidad distrital.

Según información preliminar, dos delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y, tras interceptar el vehículo, uno de ellos descendió y abrió fuego contra el conductor. Luego de efectuar varios disparos, ambos escaparon por la Vía de Evitamiento.

Al momento del atentado, la víctima no se encontraba sola, ya que viajaba junto a una mujer y un joven. Un efectivo policial que estaba en las inmediaciones intentó seguir a los atacantes con apoyo de un motociclista, pero estos lograron darse a la fuga.

INVESTIGACIONES DE LA PNP

Peritos de criminalística realizaron las diligencias en la escena, donde se hallaron casquillos de bala y se verificó que la camioneta presentaba impactos de proyectil. La Policía Nacional investiga el caso para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.