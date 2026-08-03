Funcionario del Ministerio de Agricultura bajo investigación de la Fiscalía

El funcionario asumió un cargo en el Ministerio de Agricultura mientras enfrenta una investigación por un caso derivado de la Contraloría.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori continúa realizando designaciones en diferentes entidades del Estado; sin embargo, algunos nombramientos ya generan cuestionamientos debido a los antecedentes de los funcionarios incorporados.

Uno de los casos corresponde a Miguel Ángel Castillo Vizcarra, quien fue designado como jefe general de Tecnología de la Información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), pese a contar con una investigación fiscal por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La designación fue oficializada el 31 de julio mediante una publicación en el diario oficial El Peruano. Castillo Vizcarra asumió un cargo dentro del sector dirigido por el ministro Marco Vinelli.

CONTRALORÍA DETECTO PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Miguel Ángel Castillo Vizcarra ya había trabajado anteriormente en el Midagri, donde ocupó el cargo de director en la Oficina General de Tecnología de la Información entre los años 2019 y 2020.

Según una auditoría realizada por la Contraloría en 2022, el funcionario habría otorgado conformidad a entregables de un contrato suscrito con la consultora IDOM S.A., pese a que estos no se encontraban completos o no habrían cumplido con las condiciones establecidas, asimismo el informe determinó presunta responsabilidad penal en el caso.

INVESTIGACIÓN FISCAL

Tras las observaciones de la Contraloría, el caso fue derivado al Ministerio Público, donde se inició una investigación contra Castillo Vizcarra por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

El proceso se encuentra actualmente en etapa de investigación preparatoria a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Cuarto Despacho.