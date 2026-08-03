¡Nuevos ganadores de Lotobola! Revancha entregó S/10,000 y muchos premios más en el último sorteo

Los números del domingo 02 de agosto ya fueron sorteados. Revancha entregó S/25,000 garantizados, con un ganador de S/10,000 y cientos de premios adicionales para los participantes.

Lotobola tiene nuevos afortunados. Revancha entregó S/10,000 y PozoPower muchos premios más en el último sorteo. La energía ganadora estuvo presente este domingo 02 de agosto durante una nueva transmisión en vivo del sorteo de PozoPower, PozoPowerGo y Revancha de Lotobola a través de Panamericana.

Aunque aún no hay un ganador del pozo más grande, cientos de afortunados celebraron premios en las diferentes categorías de PozoPower y PozoPowerGo y Revancha volvió a repartir S/25,000 garantizados.

LOS NÚMEROS AFORTUNADOS DE LA NOCHE

Los números ganadores del sorteo fueron 7, 77, 53, 29 y 50, mientras que la Bola Extra fue el 65.

La gran noticia de la noche llegó con Revancha, donde un participante se llevó el premio mayor de S/10,000 con el código 9SWT98. Además, cinco jugadores ganaron S/1,000 cada uno con los códigos 7DGR2Z, 6SJD74, 35M37F, 6246RP y AKWQNN.

¿CUÁNDO SE REALIZAN SON LOS SORTEOS?

Si tú también quieres convertirte en el próximo ganador, recuerda que Lotobola realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos a las 11:00 p. m. por Panamericana. Con PozoPower puedes participar por un pozo de S/26 millones con un boleto de S/5, mientras que PozoPowerGO ofrece un pozo de S/4 millones con un boleto de solo S/1. Además, por cada sol de compra recibes un código para participar automáticamente en Revancha, una oportunidad extra para seguir ganando en cada sorteo.