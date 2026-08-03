Multas a motos eléctricas: persisten infracciones en ciclovías pese a nuevas sanciones

La aplicación de multas a conductores de motos eléctricas que circulan por ciclovías ya está en marcha. No obstante, en distintos puntos de Lima todavía se observa a estos vehículos invadiendo espacios exclusivos para bicicletas y peatones.

Durante un recorrido por la avenida Arequipa, se registró que varios conductores continúan utilizando las ciclovías pese a la entrada en vigor de las sanciones. Algunos aseguraron desconocer la normativa, mientras que otros admitieron que prefieren esa vía por comodidad.

Peatones y ciclistas expresaron su preocupación por el riesgo que representan las motos eléctricas al transitar por zonas no autorizadas y pidieron una mayor fiscalización para garantizar el cumplimiento de las reglas.

Las autoridades recordaron que las motos eléctricas deben circular por la pista y cumplir con la documentación exigida, como licencia de conducir, SOAT y tarjeta de identificación vehicular, para evitar multas y otras sanciones.