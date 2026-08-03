Villa El Salvador: vecinos exigen soluciones tras nueva inundación por aguas residuales

Los vecinos de Villa El Salvador denunciaron que una nueva inundación por aguas residuales afectó viviendas y calles del distrito tras las lloviznas registradas el último fin de semana. Aseguran que el problema se repite sin recibir una solución definitiva.

Las familias afectadas reportaron pérdidas de electrodomésticos, muebles y mercadería, además de convivir con malos olores y agua contaminada dentro de sus viviendas. Varios vecinos indicaron que tuvieron que limpiar por cuenta propia los daños ocasionados.

Los residentes señalaron que hace más de un año solicitaron a la municipalidad la construcción de un sistema de drenaje para la zona; sin embargo, afirman que hasta el momento no han obtenido respuesta de las autoridades.

Mientras continúan las labores para retirar el agua empozada, los vecinos piden la intervención urgente de las entidades competentes para ejecutar obras que eviten nuevas inundaciones y garanticen la seguridad de la población.