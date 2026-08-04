Al menos 15 heridos de distinta consideración deja choque de combis informales en el Callao

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos, en el Callao; al menos 15 personas resultaron heridas de distinta consideración.

Los lesionados fueron trasladados por los bomberos y serenos a nosocomios cercanos. Se conoció que el chofer de una de las combis resultó con heridas de gravedad.

EXCESIVA VELOCIDAD

Ambas unidades, que cubrían la ruta Callao-Comas, quedaron muy afectadas por el choque, fueron remolcadas a la Comisaría de Bocanegra, donde se investiga el incidente.

Según testigos, las unidades de transporte circulaban a excesiva velocidad; aparentemente, trataban de ganar pasajeros. Trascendió que las combis eran informales.