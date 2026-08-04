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Hace 10 minutos

Al menos 15 heridos de distinta consideración deja choque de combis informales en el Callao

Los lesionados fueron trasladados por los bomberos y serenos a nosocomios cercanos. Se conoció que el chofer de uno de los vehículos resultó con heridas de gravedad.

Foto RPP



El accidente se registró en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos, en el Callao; al menos 15 personas resultaron heridas de distinta consideración.

Los lesionados fueron trasladados por los bomberos y serenos a nosocomios cercanos.  Se conoció que el chofer de una de las combis resultó con heridas de gravedad.

EXCESIVA VELOCIDAD

Ambas unidades, que cubrían la ruta Callao-Comas, quedaron muy afectadas por el choque, fueron remolcadas a la Comisaría de Bocanegra, donde se investiga el incidente.

Según testigos, las unidades de transporte circulaban a excesiva velocidad; aparentemente, trataban de ganar pasajeros. Trascendió que las combis eran informales.


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