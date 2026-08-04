España recomienda a sus ciudadanos no realizar vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca

El Gobierno español modificó sus recomendaciones para quienes viajan a Perú y pidió a sus ciudadanos no realizar sobrevuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca, tras el accidente de una avioneta que dejó 13 muertos.

La advertencia fue incorporada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, en su portal de recomendaciones para sus conciudadanos de viaje por la región Ica, ubicada al sur del país.

TURISTAS EUROPEOS

"Se desaconsejan los sobrevuelos de las Líneas de Nasca, al considerar que las aeronaves empleadas para este servicio turístico no cumplen con estándares de mantenimiento y seguridad equivalentes a los exigidos en España", señala el aviso.

La medida fue adoptada tras el accidente registrado el 1 de agosto, cuando una avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nasca se estrelló. Entre los fallecidos figuran 11 turistas europeos (incluidos dos españoles). Informa Exitosa.