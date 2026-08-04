CNP promueve la lactancia materna desde el primer día de vida

Especialistas resaltan la importancia de brindar acompañamiento nutricional a madres y bebés desde el embarazo hasta el posparto.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, centrado en la nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) reafirmó que amamantar es proteger la salud y el futuro de nuestra niñez.

En el Perú, las nutricionistas y los nutricionistas contribuyen a generar un impacto sostenible desde el inicio de la vida mediante atención y consejería nutricional especializada a la madre, su bebé y su familia durante el embarazo, el nacimiento y el puerperio, promoviendo el inicio oportuno y la continuidad de la lactancia materna.

A través de un trabajo comunitario, el CNP impulsa la consejería nutricional en lactancia materna y fortalece los Grupos de Apoyo Comunal, acercando información, acompañamiento y orientación a las familias.

El CNP busca fortalecer los Comités de Lactancia Materna en hospitales y establecimientos de salud materno-infantiles, promoviendo prácticas de atención basadas en evidencia y centradas en la madre y su bebé.

Asimismo, contribuyen al fortalecimiento de los Bancos de Leche Humana y de los Centros y Unidades de Recolección de Leche Humana, favoreciendo el acceso seguro a leche humana para los recién nacidos que la necesitan.

Para comodidad de las madres, el Colegio de Nutricionistas promueve espacios laborales favorables a la lactancia materna y lactarios institucionales adecuados, seguros y acordes con la normativa vigente.

¡Amamantar es proteger la nutrición, la salud y el futuro de nuestra niñez y del planeta!