Operativo en Gamarra: despliegan 350 policías para consolidar espacios recuperados y combatir informalidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó a 350 efectivos en un operativo de control territorial en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, para consolidar los espacios recuperados desde marzo y prevenir el retorno de la informalidad y el crimen organizado.

El general Óscar Arriola, comandante general de la PNP, supervisó personalmente el despliegue, que incluyó unidades como el Escuadrón Verde y Los Halcones. Durante las intervenciones, los agentes realizaron controles de identidad en las principales vías del sector, detectando a personas con antecedentes policiales y a otras sin documentos de identidad, quienes fueron sometidas a los procedimientos legales correspondientes.

Arriola advirtió sobre la presencia de mafias que utilizan motocicletas y tricimotos eléctricas de manera irregular, por lo que la PNP coordina con los municipios para implementar normativas que regulen su circulación.

Más operativos en otros distritos

El jefe policial señaló que estos operativos también se realizan en otros distritos como Los Olivos, Carabayllo y Puente Piedra, donde recientemente se retiraron 30 vehículos informales y se desarticuló una banda de 21 delincuentes vinculados a atentados contra empresas de transporte. El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, acompañó la intervención y respaldó el trabajo conjunto entre la PNP y el municipio para garantizar la seguridad de comerciantes y vecinos.

Coordinación con FF.AA.

Finalmente, Arriola informó que la PNP coordina con las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en transporte público, penales y zonas en emergencia, a través de patrullajes conjuntos y tecnología para atender alertas de manera inmediata.