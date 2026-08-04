Familias denuncian que desconocen el paradero de compatriotas llevados a Rusia

La incertidumbre continúa para los familiares de los peruanos enviados a Rusia bajo presuntos engaños y falsas promesas. Ante esta situación, solicitaron el apoyo de la Cancillería con el fin de obtener información sobre el paradero y la situación actual de sus seres queridos.

Las protestas se realizaron en el frontis de la embajada de Rusia, donde familiares de más de 400 compatriotas expresaron su preocupación y exigieron respuestas. Según denunciaron, muchos de estos ciudadanos viajaron al extranjero con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales, pero terminaron siendo presuntamente reclutados y vinculados al conflicto bélico que mantiene Rusia con Ucrania.

FAMILIARES SOLICITAN AYUDA

Dentro de las cientos de historias que rodean a estos peruanos, existe un elemento en común: muchos de ellos viajaron al país europeo motivados por la búsqueda de mejores oportunidades. "No tenemos información de mi familiar hace más de tres meses. No sé si está vivo o muerto. Ellos se fueron por un sueño, por una mejora económica, que en el Perú no existe. Los llevaron con engaños. Les dijeron que van a ir a resguardo, no sabían ni tocar un arma. Los mandaron como parte de primera línea como carne de cañón", indicó un familiar a Exitosa.

Según señalaron, las respuestas recibidas hasta el momento han sido limitadas y se han centrado en indicar que cualquier gestión o acuerdo relacionado con el caso se encuentra sujeto a los procedimientos y disposiciones establecidos por la ley. "Que nos den una respuesta. Los rusos dicen que su contrato es legal, y si fuese así, porque no nos dicen cómo están nuestros familiares. Ellos dicen que en su país no hay esto, que ellos no maltratan a nuestros familiares, pero sabemos que ellos son mutilados y enviados a primera línea. No es justo que tengamos que esperar", expresó.

PIDEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

Una de las pocas respuestas que aseguran haber recibido los familiares es la existencia de una lista de ciudadanos fallecidos que habría llegado a las autoridades. Sin embargo, denuncian que dicha información aún no les ha sido proporcionada. Por ello, solicitaron la intervención de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá. "Son 459 peruanos de los cuales nos sabemos, dicen que ha llegado una lista de fallecidos pero no nos la entregan. Están evadiendo los derechos humanos. Desde marzo venimos acá y no obtenemos respuesta. Le pedimos a la presidenta Keiko que tenga un diálogo con nosotros, y a Carlos Espá porque ellos son los únicos que pueden repatriar a nuestros familiares. Estamos sufriendo acá con esta incertidumbre de no saber como están", manifestó.