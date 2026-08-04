Titular de la Mujer descarta que el Gobierno esté evaluando una reducción de ministerios

En entrevista con RPP, María Seminario, ministra de la Mujer, se pronunció sobre una eventual reducción de ministerios que estaría evaluando el Ejecutivo. Esto luego de conocerse un borrador del proyecto de ley de pedido de facultades legislativas.

En el documento se solicita la facultad de establecer medidas "en la estructura del Ejecutivo, incluyendo la creación, reestructuración, reorganización, fusión, división y disolución de organismos públicos y otras entidades" de dicho poder del Estado.

NO HAY REDUCCIÓN

Al respecto, Seminario Marón indicó categórica que una reducción o fusión de ministerios no es una "conversación" que se haya dado a la interna del Poder Ejecutivo. Además, remarcó que el borrador "está para discusión todavía en Consejo de Ministros".

"Creo que cuando se tenga la foto completa vamos a buscar sinergias, sin duda, pero la presidenta ha sido bien clara, el ministro Vinelli también, no hay reducción de ministerios por el momento, y no se ha hablado de eso", agregó.