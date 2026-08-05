Exministro del Interior cuestiona pérdida de facultades de investigación de la Policía

Aliaga advirtió que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa y de planificación.

Ante el traslado de las funciones de investigación al Ministerio Público, el ex ministro del Interior Cluber Aliaga, aseguró que el traslado de estas funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) debilitaron el trabajo y aumentó el crecimiento de las organizaciones criminales.

En entrevista con Exitosa, el exfuncionario sostuvo que la reducción de competencias de la PNP limitó su capacidad para investigar delitos de manera oportuna, afectando la lucha contra la delincuencia organizada en el país.

Aliaga consideró que esta situación ha permitido que las bandas criminales fortalezcan sus operaciones y actúen con mayor planificación en distintas regiones del Perú y que su expansión se haya hecho de una manera masiva.

SE CUESTIONA PÉRDIDAS DE FUNCIONES

Durante la entrevista, el exministro señaló que la Policía dejó de desempeñar un papel protagónico en las investigaciones criminales debido a decisiones adoptadas por anteriores gobiernos y que estas modificaciones redujeron las competencias de la institución. "Los policías dejaron de investigar y perdieron competencias", indicó.

Asimismo, sostuvo que recuperar esas atribuciones permitiría fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones delictivas y mejorar las estrategias de seguridad ciudadana.

MAYOR ORGANIZACIÓN DE BANDAS CRIMINALES

Por otro lado, Aliaga también alertó que las organizaciones criminales operan con un alto nivel de planificación, realizando labores de inteligencia y seguimiento a sus víctimas antes de ejecutar los delitos.

El exministro indicó que estas bandas estudian durante varios días los movimientos de sus objetivos, lo que demuestra una estructura cada vez más sofisticada y representa un desafío para las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado.