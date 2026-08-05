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Empresario Víctor Angobaldo perdió la vida tras accidente de tránsito en Cañete

El conocido empresario falleció luego de que el vehículo en el que viajaba sufriera un despiste en la Panamericana Sur. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Fuente: Trome



Víctor Angobaldo Ávila, reconocido empresario de 63 años, falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete.

Según se dio a conocer, la unidad en la que se desplazaba se despistó en el kilómetro 129 de la carretera Panamericana Sur. Las circunstancias del siniestro aún son investigadas.

La noticia generó diversas reacciones en el ámbito del espectáculo. Una de ellas fue la de Shirley Cherres, quien expresó su pesar mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La exmodelo recordó a Angobaldo con palabras de afecto y destacó el vínculo sentimental que mantuvieron a lo largo de los años, despidiéndose de él con un sentido homenaje.


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