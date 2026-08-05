EsSalud salva la movilidad de adolescente tras reconstruirle el tobillo afectado por una rara enfermedad

La intervención permitió restaurar el cartílago y la estabilidad de los ligamentos mediante un injerto óseo de última generación e implantes especiales de bajo impacto.

Una adolescente de 12 años recuperó la posibilidad de volver a caminar gracias a una compleja cirugía realizada por especialistas del Hospital Luis Negreiros Vega de EsSalud, quienes reconstruyeron una de las principales articulaciones de apoyo del tobillo afectada por una rara enfermedad que deterioraba el cartílago y el hueso, condición que amenazaba con comprometer de forma permanente su movilidad.

La intervención incluyó la reconstrucción de la articulación con un injerto óseo de última generación (injerto PliaFX paK), la reparación del cartílago y la restitución de la estabilidad de los ligamentos mediante implantes especiales de bajo impacto. El procedimiento se realizó a través de dos pequeñas incisiones, con apoyo de una microcámara, una técnica mínimamente invasiva que permitió preservar la articulación y favorecer una recuperación más rápida.

La paciente fue diagnosticada con osteocondritis disecante del astrágalo, una enfermedad poco frecuente en menores de edad que provoca el deterioro progresivo del cartílago y del hueso en una de las principales articulaciones del tobillo. El intenso dolor redujo de forma progresiva su movilidad y la obligó a abandonar la danza contemporánea, disciplina que practicaba desde pequeña.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

La cirugía estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por el doctor Víctor Bolívar, jefe del Servicio de Traumatología e integrante de la Unidad de Pie y Tobillo del Hospital Luis Negreiros Vega. Para este procedimiento se utilizó tecnología aplicada en medicina deportiva para atletas de alto rendimiento.

"Se trata de una enfermedad muy poco frecuente en pacientes de esta edad. Gracias al equipamiento de vanguardia del hospital y al trabajo de nuestro equipo, logramos preservar la articulación y ofrecerle una alta probabilidad de recuperar completamente su movilidad", destacó el doctor Bolívar.

La adolescente evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones. En las próximas semanas iniciará un programa de rehabilitación física que le permitirá recuperar la marcha y, de acuerdo con su evolución clínica, volver a bailar.

"Habíamos consultado a varios especialistas sin encontrar una solución. En EsSalud encontramos un equipo que nos explicó cada etapa del tratamiento y hoy sabemos que mi hija podrá volver a bailar", expresó Leslie Centy, madre de la menor.