Migraciones entregó más de 150 mil pasaportes en dos meses de atención sin previa cita virtual

La Superintendencia Nacional de Migraciones, organismo adscrito del Ministerio del Interior, entregó un total de 159 101 pasaportes a nivel nacional desde el 1 de junio al 31 de julio de 2026, bajo la modalidad de entrega sin previa cita virtual.



La medida implementada desde junio eliminó el requisito de la cita virtual previa para agilizar el trámite en todas las sedes del país. La atención presencial por orden de llegada se realiza respetando los aforos de cada local de Migraciones y de los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).



En Lima Metropolitana, la respuesta del público fue masiva en los diversos centros de atención habilitados. La sede de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, lideró las entregas de pasaportes con 27 279 unidades, seguida por la sede central de Breña con 23 561; MAC Lima Norte con 12 426 entregas y MAC Lima Sur con 10 714 documentos tramitados.



La provincia constitucional del Callao registró un total de 13 584 documentos de viaje entregados en el mismo periodo, siendo el centro MAC del Callao el que lideró las atenciones con 7337 pasaportes otorgados a la ciudadanía.



A nivel nacional, la Jefatura Zonal de Arequipa encabezó la producción con 7159 pasaportes entregados. Le siguieron en alta demanda la sede Trujillo con 7176 entregas y la sede Chiclayo con 4625 documentos entregados en dicho bimestre.



Esta nueva modalidad refleja el compromiso del sector Interior por modernizar la gestión pública y mejorar la experiencia del usuario, superando los 503 mil pasaportes emitidos en lo que va del año.