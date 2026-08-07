Óscar Custodio: revelan que dueño de la orquesta La Bella Luz tiene antecedentes policiales

Durante una entrevista brindada anoche, Óscar Custodio, dueño de la orquesta La Bella Luz, pidió perdón a Naldy Saldaña por su inacción luego de conocer que la joven sufría acoso sexual por parte de César Sánchez, su primo y exdirector musical del grupo, que está desaparecido.

En medio de esta situación, que se agrava día a día con la aparición de nuevos testimonios y audios sobre el caso, el programa 'Ocurre Ahora' reveló los antecedentes policiales del señor Custodio, propietario del conocido grupo de cumbia.

ENFRENTAMIENTO VERBAL

Según la nota periodística, el empresario tiene varias intervenciones policiales, algunas de ellas relacionadas con antecedentes por una presunta agresión a un efectivo del orden y por supuestamente haber conducido en aparente estado de ebriedad.

Asimismo, fue intervenido tras presuntamente realizar sus necesidades fisiológicas en medio de la calle. El empresario también protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con el agente policial que le llamó la atención por esa cuestionable acción.