Estudios recientes confirman el potencial de la universidad virtual para ampliar el acceso a la educación superior

Esta modalidad permite estudiar sin dejar el trabajo, mudarse de ciudad ni descuidar las responsabilidades familiares.

La educación universitaria virtual ha dejado de ocupar un lugar secundario. En Perú y otros países de América Latina, esta modalidad se consolida como una alternativa para quienes necesitan estudiar sin abandonar el trabajo, trasladarse a otra ciudad o descuidar responsabilidades familiares.

Su crecimiento, sin embargo, no depende únicamente de incorporar videollamadas y materiales digitales. Requiere programas diseñados para el aprendizaje en línea, docentes preparados, plataformas accesibles y mecanismos que permitan acompañar el progreso de cada estudiante.

La universidad virtual gana relevancia en la educación superior

La normativa peruana permite que las universidades desarrollen programas en modalidades semipresenciales y virtual, siempre que cumplan las condiciones básicas de calidad establecidas para la prestación del servicio educativo. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) dispone que las instituciones deben demostrar que poseen una propuesta educativa adecuada, recursos tecnológicos, docentes capacitados y mecanismos de seguimiento para sus estudiantes.

Este marco favorece el desarrollo de una universidad virtual, como el de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) de España, que permiten cursar estudios superiores desde distintas regiones sin necesidad de trasladarse de manera permanente a un campus. Esta institución, por ejemplo, ofrece titulaciones de calidad que son reconocibles por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) que, incluso en algunos casos, pueden ser válidas en países como España y de Europa.

En su Informe Anual 2024, UNESCO IESALC incluyó entre sus principales líneas de trabajo el impulso de una educación superior adaptada a los entornos tecnológicos y a la renovación pedagógica. El organismo destaca la necesidad de promover instituciones capaces de adaptarse a los entornos tecnológicos y a la renovación pedagógica, sin perder de vista la calidad educativa. Asimismo, el organismo sostiene que las instituciones deben responder a la transformación digital mediante políticas y prácticas que garanticen una educación inclusiva, accesible y de calidad.

¿Qué dicen los estudios recientes sobre la educación universitaria en línea?

El Consejo Nacional de Educación aborda esta cuestión en el Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena, documento que establece la inclusión y la equidad como propósitos centrales de la educación peruana. Allí se plantea que todas las personas deben contar con oportunidades para aprender y desarrollarse a lo largo de la vida, con especial atención a las desigualdades que limitan el acceso y la participación educativa. Desde esta perspectiva, la enseñanza virtual puede contribuir a ampliar las oportunidades, aunque su alcance depende de que se reduzcan las brechas de conectividad, acceso tecnológico y condiciones de aprendizaje.

El Banco Mundial coincide en que la digitalización puede fortalecer el aprendizaje y preparar a los estudiantes para el empleo. También advierte que una transformación desigual puede profundizar las diferencias existentes. El BID, por su parte, identifica la conectividad, la capacitación docente y las plataformas educativas como componentes necesarios para construir sistemas más flexibles.

Por qué puede ampliar el acceso a la educación superior

La modalidad virtual elimina la necesidad de vivir cerca de un campus. Esta ventaja resulta relevante en un país con grandes distancias y una oferta universitaria concentrada en determinadas ciudades.

Entre sus principales aportes se encuentran:

acceso desde distintas regiones;

compatibilidad entre estudio, trabajo y vida familiar;

reducción de traslados y gastos asociados;

actualización profesional sin abandonar el empleo;

mayor flexibilidad para organizar el aprendizaje.

Estas condiciones pueden favorecer a trabajadores, padres y madres, personas con movilidad limitada y estudiantes que no encuentran un programa adecuado cerca de su domicilio. La flexibilidad no significa estudiar sin horarios ni exigencias, sino disponer de una organización compatible con diferentes realidades.

Beneficios y desafíos de estudiar en una universidad en línea

Las plataformas digitales permiten reunir clases, bibliotecas, evaluaciones, foros y recursos interactivos en un mismo entorno. También favorecen el desarrollo de autonomía, competencias digitales y capacidad para organizar proyectos. Así como también expanden la conectividad, sobre todo en zonas remotas y alejadas de las grandes urbes, para hacer más accesible y democrática la educación superior

El principal desafío es sostener la disciplina. El estudiante necesita planificar su semana, cumplir entregas y participar activamente. También requiere conexión estable y un dispositivo compatible con las herramientas utilizadas.

Desde la perspectiva institucional, trasladar una clase presencial a una videollamada no constituye por sí solo educación virtual de calidad. El programa debe contar con actividades pensadas para el entorno digital, retroalimentación frecuente y docentes capaces de acompañar a los alumnos.

La calidad, clave para elegir una universidad virtual

No todas las propuestas en línea ofrecen las mismas garantías. Antes de matricularse, el estudiante debería verificar la autorización de la institución, la modalidad aprobada para el programa elegido y las características del grado o título que recibirá.

En Perú, algunas universidades que ofrecen carreras o programas en modalidad virtual o a distancia son:

Universidad Privada del Norte (UPN), con carreras que pueden cursarse de forma virtual;

Universidad Continental, con carreras profesionales impartidas en modalidad virtual;

Universidad César Vallejo (UCV), que cuenta con programas virtuales de pregrado y posgrado.

Entre las instituciones internacionales con educación en línea se encuentran:

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), universidad española con grados y otros programas impartidos mediante una metodología en línea;

Universitat Oberta de Catalunya (UOC), institución española especializada en educación online que ofrece grados universitarios oficiales;

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que desarrolla licenciaturas mediante su Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.

La inclusión de una institución en este listado no significa que todos sus programas sean completamente virtuales ni que todos los títulos extranjeros sean reconocidos automáticamente en Perú. La oferta académica y sus modalidades pueden cambiar, por lo que deben consultarse antes de iniciar la matrícula.

Además de verificar la institución, conviene analizar:

metodología de enseñanza;

experiencia de docentes y tutores;

funcionamiento de la plataforma;

acceso a bibliotecas y recursos;

sistemas de evaluación;

pertinencia profesional del programa;

servicios de orientación y empleabilidad;

carácter oficial del grado o título;

procedimientos de reconocimiento en el país donde se utilizará.

Estos criterios permiten distinguir una experiencia universitaria estructurada de una oferta limitada a contenidos grabados y actividades sin acompañamiento.

Una opción para avanzar profesionalmente

La educación virtual puede acercar la universidad a personas que antes debían elegir entre estudiar, trabajar o permanecer en su región. Su potencial no radica solamente en la comodidad, sino en ofrecer trayectorias formativas adaptadas a una sociedad donde la actualización profesional es permanente.

Para cumplir esa promesa, las universidades deben combinar tecnología con acompañamiento, exigencia académica y programas relevantes. Cuando existen esas condiciones, la modalidad virtual se convierte en una vía concreta para ampliar el acceso sin renunciar a la calidad.