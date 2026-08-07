Casi 8 de cada 10 consumidores confían más en las recomendaciones de otros usuarios en redes sociales para decidir qué comprar

En los últimos años, la manera en que las personas descubren, evalúan y eligen productos ha cambiado. Cada vez más consumidores confían en las recomendaciones de personas con las que comparten intereses, experiencias o necesidades, priorizando la cercanía y la confianza que se construyen dentro de comunidades reales antes que el alcance de una audiencia.

Así lo confirman datos de la consultora Latam Intersect PR, según los cuales el 77% de los consumidores en Latinoamérica confía más en las reseñas y recomendaciones de otros usuarios que en las publicaciones de grandes creadores de contenido. Esta tendencia refleja un cambio en la forma en que las personas toman decisiones de compra, privilegiando la autenticidad y las experiencias compartidas.

Esta búsqueda de credibilidad ha llevado a los consumidores a valorar más las recomendaciones provenientes de comunidades pequeñas y cercanas que los mensajes de perfiles masivos. Hoy, decisiones como elegir un restaurante, contratar un servicio de bienestar o descubrir un nuevo destino local están cada vez más influenciadas por personas con intereses compartidos, que generan confianza desde su experiencia cotidiana.

Al respecto, Cinthya Vitery, Co-fundadora de Circool, la primera plataforma colaborativa que conecta a usuarios reales y microcreadores con marcas de experiencias en la región, explica que el mercado peruano se encuentra en una transición clave entre poseer una audiencia y construir una comunidad. “Ahora las marcas empiezan a priorizar conexiones con comunidades de afinidad, donde la recomendación nace de usuarios reales y no necesariamente de figuras con grandes audiencias.La influencia ya no se mide únicamente por el alcance, sino por su capacidad de generar resultados”.

El verdadero valor de estas tribus está en su capacidad para convertir el interés en compras. De acuerdo con investigaciones de la industria citadas por Harvard Business Review, las recomendaciones en entornos de nicho pueden generar hasta 6,7 veces más conversiones que las publicaciones de grandes creadores de contenido. En línea con ello, Deloitte Digital también señala que el 46% de consumidores globales incrementaron su intención de compra gracias a las reseñas de otros usuarios.

"Nos acostumbramos a medir el éxito digital en métricas de vanidad, como vistas y reproducciones. Sin embargo, hoy presenciamos un paso del 'cuántos me ven' al 'cuántos me creen'. Cuando una persona común o un creador de nicho recomienda una experiencia dentro de su círculo cercano o tribu, no se percibe como publicidad, sino como un consejo genuino entre pares. La atención se puede comprar con presupuesto, pero la influencia real solo se construye a través de la confianza", destaca Vitery.

Este cambio de hábito impulsa la llegada al país de nuevas herramientas digitales y plataformas colaborativas orientadas a conectar el interés de las personas con experiencias reales, como Circool, aplicativo que ya se encuentra disponible para dispositivos Android y iPhone. De esta manera, el panorama en el Perú evoluciona hacia un modelo en el que las recomendaciones entre personas adquieren un papel cada vez más relevante, convirtiéndose en un factor determinante al momento de decidir qué comprar, qué servicio elegir o qué lugar visitar.