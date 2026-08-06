¿Qué hay detrás de un casting? Investigación revela cómo funciona la búsqueda de talentos

La Unidad de Investigación de La Calle No Calla puso al descubierto los riesgos que pueden esconderse detrás de supuestos castings de canto y baile promocionados a través de las redes sociales.

Una colaboradora del programa se hizo pasar por una postulante interesada en participar en uno de estos castings. Sin embargo, lo que encontró durante el encuentro generó serias dudas sobre la naturaleza de la convocatoria. El presunto encargado del casting citó a nuestra colaboradora en su departamento, asegurándole que la prueba se realizaría en ese lugar y que su estudio se encontraba al costado.

Con el paso de los minutos, el hombre comenzó a preguntarle si cantaba, pero luego la conversación tomó otro rumbo. Empezó a realizar comentarios sobre su apariencia física. Posteriormente, le pidió que se probara un vestido para observar cómo le quedaba.

CUIDADO

El sujeto también comenzó a hacerle preguntas relacionadas con su vida privada, alejándose cada vez más de lo que inicialmente había sido presentado como un casting artístico. Por ello, tenga mucho cuidado con las convocatorias para supuestos castings de nuevos talentos difundidas a través de las redes sociales. Antes de acudir, verifique quién está detrás de la convocatoria, el lugar donde se realizará y si se trata de una empresa o productora debidamente identificada.