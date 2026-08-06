Esposa de César Sánchez habla sobre denuncia contra director de La Bella Luz y revela su versión del caso

La esposa de César Sánchez Chavesta, director musical de La Bella Luz, brindó declaraciones tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos.

Mariluz señaló que su esposo le habría confesado haber mantenido una relación clandestina con la cantante y afirmó que este vínculo habría iniciado hace más de dos años.

Durante la entrevista, la esposa del acusado aseguró que su familia atraviesa un difícil momento por la exposición pública del caso, aunque remarcó que César Sánchez deberá asumir sus responsabilidades.

Por su parte, exintegrantes de La Bella Luz cuestionaron estas declaraciones y señalaron que la investigación debe centrarse en la denuncia presentada por Saldaña y en el esclarecimiento de los hechos.