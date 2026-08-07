Desarticulan banda de extorsionadores en Ate: se les incautÃ³ explosivos, armas y municiones

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda criminal 'Los Injertos Foraja', que operaba en el distrito de Ate. Sus integrantes se dedicaban a la extorsión, raqueteo y secuestros al paso.

Durante la intervención, realizada anoche en una casa del referido distrito, se detuvo a cuatro personas y se incautaron armas de fuego, municiones, explosivos, droga, cuadernos donde registraban el cobro de cupos, etc.

DETERMINAR SUS RESPONSABILIDADES

Los detenidos fueron identificados como Christian A., de 27 años, alias de 'Piko’, cabecilla de la banda. Shirley S., de 28 años, alias 'Shirley'; Luis G., de 27 años, alias 'Kaluka'; y una menor de 17 años conocida como 'Dayana'.

Fueron trasladados a la comisaría del sector para continuar con las diligencias del caso y determinar sus responsabilidades. Trascendió que la banda criminal operaba en distintos sectores del distrito desde hace ocho meses.