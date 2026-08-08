PNP desarticula a ‘Los Melos del Cono Norte’: presunta organización dedicada a la extorsión

Dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos durante un operativo donde se incautaron explosivos, municiones y material extorsivo.

La Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta banda criminal denominada ‘Los Melos del Cono Norte’, cuyos integrantes estarían involucrados en delitos de extorsión bajo la modalidad del préstamo “gota a gota”.

El operativo se realizó en la intersección de la Panamericana Norte con la avenida Tomás Valle, en el distrito de Los Olivos, donde la intervención estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) y del Grupo de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

En el operativo se logró detener a dos ciudadanos venezolanos identificados como Ángel David Agudelo Pérez, de 25 años, y Franckeiber José Morales Márquez, de 19, que según las investigaciones preliminares, la organización criminal habría operado en los alrededores del centro comercial Plaza Norte, donde presuntamente amenazaba a comerciantes y dueños de negocios que accedían a préstamos informales con elevados intereses diarios.

INCAUTAN MATERIAL UTILIZADO PARA EXTORSIONES

Durante el operativo, los efectivos policiales encontraron en poder de los detenidos cuatro cartuchos de dinamita, una nota extorsiva, tres municiones para armas de largo alcance, nueve municiones de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y una motocicleta que habría sido utilizada para sus actividades.

La revisión de los dispositivos móviles permitió encontrar videos y registros donde los presuntos integrantes de la banda amenazaban a sus víctimas, indicaban los montos de dinero exigidos y establecían plazos para cumplir con los pagos.

INVESTIGACIÓN CONTRA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Por otro lado, las autoridades informaron que el caso continúa en investigación a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos, con el objetivo de determinar la participación de los detenidos y establecer si existen más integrantes vinculados a la organización.