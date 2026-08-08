Senamhi alerta por temperaturas de moderada a extrema intensidad en Lima y otras regiones

El organismo recomienda tomar medidas de prevención ante la persistencia del calor y los elevados niveles de radiación solar.

La ola de calor continúa extendiéndose en distintas regiones del país. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), son 17 regiones las afectadas, entre ellas Lima y Callao, donde el incremento de las temperaturas ha sido calificado como de moderado a intenso.

Asimismo, la entidad anunció la activación de una alerta roja desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes, debido a las altas temperaturas registradas y sus posibles efectos en la población.

ALTAS TEMPERATURAS AZOTAN AL PAÍS

A través de su página oficial, Senamhi indicó que uno de los factores que mas resaltrá será la nubosidad y las fuertes rafagas de viento. “Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, indicaron.

Además, los registros de temperatura continúan en aumento, luego de que se confirmara que Lima y Callao vienen acumulando más de 90 noches cálidas, una condición poco habitual durante la temporada de invierno, evento que podría prolongarse hasta el primer trimestre del 2027.

PRONÓSTICO SEGÚN SENAMHI

Para el sábado 8 de agosto, se esperan máximas de hasta 36 °C en la costa norte, mientras que la costa centro alcanzará valores de hasta 30 °C y la costa sur hasta 34 °C. En la sierra, las temperaturas podrían llegar a los 32 °C en la zona norte y hasta 29 °C en la zona centro.

Por otro lado, el domingo 9 y lunes 10 de agosto, las condiciones cálidas continuarán, con máximas de hasta 36 °C en la costa norte y hasta 34 °C en la costa sur. En la sierra sur se prevén valores más bajos, con registros entre 14 °C y 27 °C, mientras que el Senamhi recomienda tomar precauciones ante la persistencia de las altas temperaturas.