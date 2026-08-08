Cambista fue asesinado tras ataque para robarle S/3 mil en Barrio Chino

ACTUALIZACIÓN

El principal sospechoso permanece detenido en la comisaría de San Andrés, mientras la Policía continúa investigando el crimen. En su celular se habrían encontrado comunicaciones que revelarían un seguimiento previo a la víctima. Las autoridades buscan identificar y capturar a los demás integrantes de la banda. El joven de 21 años que resultó herido durante el ataque fue dado de alta.

NOTA ANTERIOR

Una balacera registrada cerca del conocido Barrio Chino, en el Cercado de Lima, desató el caos entre los transeúntes, luego de que tres delincuentes intentaran asaltar a una pareja de cambistas que acababa de retirar dinero de una entidad bancaria.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y cercaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes. Sin embargo, pese a la intervención policial, una de las víctimas fue alcanzada por un impacto de bala y perdió la vida.

Asimismo, dos presuntos delincuentes implicados en este violento asalto fueron detenidos mientras intentaban escapar, uno de ellos fue detenido en el lugar de los hechos y otro una cuadras más adelantes, mientras que el tercer involucrado logró refugiarse para ser interceptado.

INTENTARON ROBARLES

Según las declaraciones de los testigos, la pareja de cambistas habría llegado en un vehículo amarillo que los esperaba frente al Mercado Central. La mujer descendió de la unidad para retirar el dinero, mientras su pareja permaneció en el vehículo a la espera de su regreso.

En ese momento, los delincuentes aparecieron de manera sorpresiva en una motocicleta y, portando armas de fuego, los interceptaron para intentar apoderarse del dinero. Durante el ataque, el hombre habría intentado defender a su pareja, pero recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida. La mujer, por su parte, resultó herida en uno de sus brazos.

LA VÍCTIMA FUE AUXILIADA

La víctima de más de 40 años fue auxiliada rápidamente por agentes de la Policía Nacional y trasladada de emergencia a un hospital cercano donde lamentablemente en el trayecto perdió la vida.