Tragedia en Ate: mujer pierde la vida tras ser atropellada por dos unidades de transporte

Cámaras de seguridad y testimonios serán claves para identificar a los conductores involucrados en el fatal accidente.

Tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la Carretera Central, a la altura del paradero Villa Tusan, una mujer falleció y su esposo resultó gravemente herido. La pareja se trasladaba en un motocar que utilizaban para realizar actividades comerciales cuando ocurrió la tragedia.

La víctima fue identificada como Inolia Delzo Centeno, quien perdió la vida luego de que la unidad en la que viajaba junto a su esposo fuera impactada por un vehículo de transporte público. Tras el fuerte choque, ambos ocupantes terminaron en la vía.

Según testigos, luego de la primera colisión, una segunda unidad de transporte que circulaba a gran velocidad habría pasado por encima de la mujer, provocándole la muerte de manera instantánea.

ESPOSO DE LA VÍCTIMA FUE TRASLADO AL HOSPITAL

Mientras tanto su esposo resultó con graves lesiones producto del accidente y fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, para luego ser trasladado al Hospital de Vitarte, donde permanece recibiendo atención médica.

Agentes policiales llegaron hasta la zona para controlar el tránsito y realizar las primeras diligencias, mientras se recogen testimonios y evidencias que permitan determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

AUTORIDADES INVESTIGAN RESPONSABILIDADES

Por otro lado las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los conductores involucrados y establecer posibles responsabilidades por la muerte de la comerciante, en lo cual las imágenes de las cámaras de seguridad serán claves para esclarecer los hechos.