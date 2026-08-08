Atacan a balazos el patio de maniobras de empresa Etupsa 73 en Villa María del Triunfo

La madrugada de este sábado 8 de agosto, desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del patio de maniobras de la empresa de transporte Etupsa 73 S.A., en Villa María del Triunfo.

De acuerdo a versiones preliminares, los sujetos llegaron intempestivamente y propinaron varios disparos contra el portón del local, dejando al menos doce casquillos y sin que se reportaran heridos.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. En la escena, los peritos hallaron los casquillos de bala y constataron siete perforaciones en el portón de ingreso.

Anteriores ataques

Un trabajador del consorcio declaró a RPP Noticias que escuchó "como nueve balazos". Cabe resaltar, que este nuevo atentado se suma a los ataques previos contra la empresa Etupsa 73 este año.

En junio pasado, un conductor de la ruta San Martín de Porres-Pachacámac (línea 1) fue asesinado a balazos cuando se encontraba en plena ruta, evidenciando un patrón de violencia contra la empresa de transporte público.