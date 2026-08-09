Reniec registró más de 800 mil actas en lenguas originarias del Perú

La entidad brinda el servicio de Registro Civil Bilingüe en 3.079 registros civiles a nivel nacional.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) destaca el Registro Civil Bilingüe como una herramienta de enfoque intercultural. Con dicho servicio, la entidad ofrece la emisión de actas de nacimientos, matrimonios y defunciones en 42 lenguas originarias del Perú. Al 31 de julio de 2026, Reniec registró 843.003 actas en lenguas originarias.

Entre las lenguas que forman parte de este servicio figuran: jaqaru, awajún, aimara, wampis, shipibo konibo, quechua incahuasi cañaris, quechua cajamarca, matsés, achuar y kawki. También se encuentran kandozi chapra, kukama kukamiria, ticuna, quechua wanka. Además, quechua huánuco, asheninka, quechua collao, ese eja, yagua, matsigenka, quechua chanka, bora, yanesha. Asimismo, shawi, quechua de lamas, quechua ancash, yine, kakataibo, ashaninka, harakbut, nomatsigenga, cashinahua, urarina, nahua, amahuaca, kakinte, shiwilu, kapanawa, sharanahua, secoya, quechua pasco y Maijiki.

Registro Civil Bilingüe llega a todo el país

Al 31 de julio de 2026, Reniec ofrece el Registro Civil Bilingüe en 3.079 oficinas del Perú. El servicio funciona en oficinas registrales, Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) ubicadas en hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, Oficinas de Registro Civil Afiliadas (ORAF), oficinas de registro del estado civil en municipalidades y otras oficinas autorizadas. Estas operan en las 25 regiones del Perú.

A nivel nacional, Reniec registró 843.003 actas bilingües. Las regiones con mayor número de registros fueron Ucayali (149.567), Lambayeque (91 358), San Martín (85.553), Cajamarca (81.657), Junín (70.821), Huánuco (65.441), Cusco (58 190) y Puno (50.399). Asimismo, Amazonas registró 41.608 actas; Loreto, 39.681; Ayacucho, 20.097; Áncash, 19.826; Arequipa, 12.119; Madre de Dios, 11 467; Tacna, 10.513; Huancavelica, 8.650; Apurímac, 8.592; Piura, 5.583; La Libertad, 5.286; Pasco, 4 859; Moquegua, 1 355; Lima, 354; Callao, 22; Ica, 7; y Tumbes, 1.

Registro Civil Bilingüe mantiene crecimiento desde 2014

Reniec informó que el Registro Civil Bilingüe mantiene un crecimiento sostenido desde su implementación. En 2014 registró 18 actas; en 2015, 1.520; en 2016, 11.370; en 2017, 26.513; en 2018, 45.055; en 2019, 50.294; en 2020, 35.001; en 2021, 73.060; en 2022, 115.510; en 2023, 142.985; en 2024, 142.800; en 2025, 132.114; y entre enero y julio de 2026, 69.780. Es decir, el año 2013 alcanzó la mayor cantidad de registros.

Asimismo, reveló cuáles son las lenguas con mayor número de actas. Shipibo konibo se encuentra en el primer lugar con 155.453 actas, seguido de awajún con 137.159, quechua Incahuasi cañaris con 107.097, quechua collao con 81.921, quechua wanka con 65.662, quechua huánuco con 63.460, quechua cajamarca con 60 975, aimara con 50.536 y quechua Chanka con 36.151.

Cabe resaltar que, el Registro Civil Bilingüe de Reniec garantiza el acceso a servicios registrales en la lengua de los pueblos indígenas u originarios y promueve el ejercicio del derecho a la identidad en todo el Perú.

Lima, 08 de agosto de 2026