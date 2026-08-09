¡Contra la inseguridad! Astudillo anuncia despliegue de inteligencia en rutas de transporte

Como parte de las acciones implementadas frente a los ataques y casos de extorsión, el ministro del Interior, César Astudillo, informó que la Policía Nacional y el Ejército mantienen presencia en 14 patios de maniobra y puntos utilizados por empresas de transporte público,

Astudillo explicó que ambas instituciones participan dentro de sus respectivas funciones y mantienen personal durante el día en estos espacios. Asimismo, indicó que los agentes son rotados de manera permanente para garantizar la vigilancia en las zonas donde operan las empresas de transporte.

El titular del Interior señaló que este despliegue forma parte del denominado Plan Escudo, mediante el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional buscan reforzar la seguridad en los puntos considerados de riesgo. “Se ha puesto en ejecución el Plan Escudo. Que lo conforman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dentro de sus sectores de responsabilidad que ordena la Constitución. Entonces, en todos estos acá hay cerca de 14 patios de maniobra, en todas van a ver ustedes presencia policial, presencia del del Ejército, que es su zona”, indicó.

REFUERZAN SEGURIDAD EN PATIO DE MANIOBRAS

El ministro mencionó que en lugares como Villa Alejandro se mantiene la vigilancia policial y militar durante la noche, debido a que algunos sectores presentan deficiencias en iluminación. Según explicó, la presencia de los agentes busca prevenir y disuadir posibles ataques contra trabajadores y empresas de transporte.

Además, destacó que el despliegue también comprende las rutas utilizadas por la ciudadanía y que las fuerzas de seguridad vienen realizando labores de inteligencia para identificar a los responsables de hechos delictivos.

POLICÍA REPORTA CAPTURAS TRAS OPERATIVOS

Por otro lado, entre los casos mencionó la detención del presunto responsable del asesinato de un cambista en el Mercado Central y la intervención de un supuesto sicario vinculado al homicidio de un integrante de una organización criminal conocido como ‘Careca’. “Eso es lo que venimos haciendo. Las fuerzas están desplegadas totalmente, han tomado control y posición y sobre todo que estamos trabajando con un despliegue muy grande de inteligencia. Eso nos va a permitir continuar con estas capturas y dándole seguridad a todos estos patios de maniobra y a todas las rutas que utiliza la ciudadanía”, agregó.