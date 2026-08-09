Asesinan de 20 balazos a temible sujeto conocido como alias “Careca”

ACTUALIZACIÓN:

Por otro lado, el general de la Policía Nacional, Marco Conde, informó que el detenido permanecerá bajo detención preventiva mientras continúan las investigaciones del caso. Asimismo, señaló que su situación jurídica y las medidas que deberá afrontar serán determinadas por un juez, "Si el juez lo otorga irá a un penal, si el juez determina que no procede lamentablemente saldrá esta persona", indicó.

Además, afirmó que alias “Dominic” se encuentra herido tras recibir un impacto de bala, pero que ya fue estabilizado y permanece detenido en la dependencia policial. El general señaló que, debido a su condición de menor de edad, su situación y eventual liberación dependerán de las disposiciones del organismo de justicia competente.

NOTA ANTERIOR

El temido delincuente Giancalos Zegarra Cuadros, conocido con el alias de “Careca”, fue asesinado la tarde del 8 de agosto mientras conducía un vehículo de color blanco por la calle José Gálvez, en el Callao.

Según las primeras investigaciones, el sujeto se encontraba acompañado por una mujer, quien sería su pareja, cuando un motociclista lo interceptó y se produjo un intercambio de disparos. El vehículo terminó con alrededor de 20 impactos de bala, evidenciando la violencia del ataque.

“Careca” contaba con un amplio prontuario delictivo desde el año 2010, cuando fue capturado por su presunta vinculación con asaltos a agentes bancarios. En 2013, mientras permanecía recluido en un penal, logró fugarse. Posteriormente, en 2017, fue nuevamente detenido por su presunta participación en el asalto a un vehículo, aunque posteriormente recuperó su libertad.

FUE ASESINADO POR UN MENOR DE EDAD

Tras la balacera en la que “Careca” fue asesinado, las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del ataque sería un menor de edad. En la Depincri de Bellavista permanece un joven de 17 años, conocido con el alias de “Dominic”, quien es considerado como uno de los principales sospechosos.

El adolescente también estaría implicado en el asalto a un vehículo que transportaba lingotes de oro en la Costa Verde. Luego del intercambio de disparos, intentó escapar, pero fue intervenido metros más adelante por agentes de la Policía Nacional. Durante el enfrentamiento, resultó herido por un impacto de bala en el brazo y fue trasladado para recibir atención médica.

PALABRA DEL MINISTRO DEL INTERIOR

César Astudillo, Ministro del Interior se refirió sobre este caso, en donde ratificó la eficacia de la Policía Nacional para la captura de este delincuente que asesinó a alias “Careca”. “También nuestra Policía Nacional reaccionó a este sicario que en este momento se encuentra en la fiscalía, eso es lo que veníamos haciendo, veníamos trabajando con un despliegue muy grande de inteligencia”, indicó.