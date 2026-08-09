Comerciantes de mercado Fiori atrapan y golpean a ladrones: policía los rescató y trasladó a la comisaría

Esta tarde, un intento de robo registrado en el mercado mayorista de Fiori, ubicado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), terminó con los presuntos delincuentes atrapados por los furiosos comerciantes.

Según testigos, tras ser descubiertos, los tres sujetos corrieron entre el público; también trataron de esconderse en los puestos, pero al final fueron atrapados por los vigilantes, vendedores y los clientes.

HOMBRES Y MUJERES

Tras ser retenidos, fueron agredidos por algunos de los trabajadores, quienes señalaron que delincuentes, hombres y mujeres, siempre llegan al centro de abastos para robar al público y a los comerciantes.

Minutos después, policiales llegaron al lugar para controlar la situación que estaba por desbordarse y terminar en una tragedia; inmediatamente intervinieron a los sujetos y los llevaron a la comisaría.