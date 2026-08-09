Colegio de Periodistas de Lima presenta su Centro de Investigación y lanza I Concurso de Tesis Universitarias

El Colegio de Periodistas de Lima (CPL) presentó oficialmente su Centro de Investigación, un nuevo órgano académico orientado a promover la investigación, la producción científica y la generación de conocimiento en el ámbito del periodismo y las Ciencias de la Comunicación.

La ceremonia contó con la participación de autoridades del gremio, periodistas, académicos, estudiantes e invitados especiales.

Durante la actividad se dio lectura a la resolución de decanato que oficializa la creación del Centro de Investigación y se realizó la entrega de credenciales a sus integrantes: Amaro La Rosa, Carlos Fernández y Eliana Gallardo.

Los investigadores Víctor Tipe y Carlos Prieto también asumirán el compromiso de impulsar iniciativas vinculadas con la investigación y el desarrollo académico.

Investigación para fortalecer la profesión

Durante sus palabras de bienvenida, el decano regional del CPL, Paulo Grijalva, señaló que la creación de este espacio responde al compromiso de la actual gestión con la capacitación y la generación de conocimiento.

“El periodismo no solo informa, también investiga, analiza y genera conocimiento. Como institución, tenemos la responsabilidad de impulsar espacios que fortalezcan la producción científica y contribuyan al desarrollo de las Ciencias de la Comunicación”, señaló.

Por su parte, el decano nacional, Lic. Andrés Zúñiga, destacó esta iniciativa y la necesidad de extenderla a nivel nacional. «Estoy convencido que este proyecto será replicado en otras regiones donde también hay mucho conocimiento académico que difundir», declaró.

Lanzamiento del I Concurso de Tesis Universitarias

Como primera iniciativa del nuevo Centro de Investigación, el CPL realizó el lanzamiento del I Concurso de Tesis Universitarias en Ciencias de la Comunicación, convocatoria que busca incentivar la investigación entre estudiantes y egresados de las universidades.

Los alcances y objetivos del concurso fueron presentados por Armando Ávalos, director de Asuntos Profesionales del CPL, quien destacó la importancia de generar espacios que permitan estrechar los vínculos entre el gremio periodístico y las instituciones académicas.

Premios