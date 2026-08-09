Naldy Saldaña: MTPE y Sunafil intervienen local de La Bella Luz tras denuncia por tocamientos indebidos

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en coordinación con Sunafil, inició una inspección laboral por la denuncia de presunta violencia contra la excantante de La Bella Luz, Naldy Saldaña.

Las acciones del equipo de inspección comenzaron el sábado en el distrito de San Juan de Lurigancho (local de ensayo) y continuaron en Comas, donde se encuentra el domicilio fiscal de la empresa.

Sin embargo, las diligencias quedaron suspendidas temporalmente, debido a que el representante legal sufrió una descompensación que requirió su traslado a un centro de salud, por lo que se acordó reprogramar la inspección para el lunes 10 de agosto al mediodía.

Orden de inspección

Sunafil designó a una inspectora de trabajo para participar en el operativo, junto con una inspectora auxiliar de la Dirección de Inspección del Trabajo de Lima Metropolitana. El MTPE emitió la Orden de Inspección N.° 001-2026, con un plazo de 30 días para las actuaciones, y el personal recabó información de contacto de los involucrados para continuar con las diligencias.

Investigación del Ministerio Público

Cabe resaltar, que el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, por presuntos tocamientos indebidos y acoso contra Naldy Saldaña,